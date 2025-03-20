Ольга Бузова публично отказалась от макияжа

Утром 20 марта российская шоувумен и певица Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками в Instagram и призналась, что ей пора отдохнуть от грима, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, кофе и патчи ей не помогают в борьбе с хронической усталостью. Позже знаменитость опубликовала нежную фотосессию. Внимательные подписчики заметили, что артистка практически отказалась от макияжа. О причинах такого решения Оля рассказала в подписи к фото.

Фото: Instagram/buzova86

"Взяла аскезу на косметику на неделю. Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения. Вышла на ужин сегодня исключительно с карандашом и блеском на губах. А вообще, возникло желание взять билет и улететь куда-то…", – объяснилась Ольга Бузова.

Фото: Instagram/buzova86

Подписчики образ оценили, но отметили, что звезда все равно выглядит торжественно и без макияжа.

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