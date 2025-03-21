Акерке Буркитбай саркастично пошутила над Али Окаповым

Казахстанский музыкант и блогер Акерке Буркитбай развеселила подписчиков новым постом о своем муже, певце Али Окапове. В Instagram Акерке поделилась мемом о том, что быть музыкантом, хорошо зарабатывать и при этом сохранять здоровую психику – нереально, сообщает Zakon.kz.

Медийная персона отметила под этим мемом самого Али, намекая, что с чем-то из этого у мужа явно есть проблемы.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Али с иронией воспринял шутку и репостнул ее себе в stories. Артист либо согласен с женой, либо просто решил не спорить.

Ранее супруга Али Окапова обратилась к поклонникам мужа.