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Культура и шоу-бизнес

Акерке Буркитбай саркастично пошутила над Али Окаповым

Отношения, пара, объятия, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 06:36 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанский музыкант и блогер Акерке Буркитбай развеселила подписчиков новым постом о своем муже, певце Али Окапове. В Instagram Акерке поделилась мемом о том, что быть музыкантом, хорошо зарабатывать и при этом сохранять здоровую психику – нереально, сообщает Zakon.kz.

Медийная персона отметила под этим мемом самого Али, намекая, что с чем-то из этого у мужа явно есть проблемы.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Али с иронией воспринял шутку и репостнул ее себе в stories. Артист либо согласен с женой, либо просто решил не спорить.

Ранее супруга Али Окапова обратилась к поклонникам мужа.

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Аксинья Титова
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