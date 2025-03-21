Акерке Буркитбай саркастично пошутила над Али Окаповым
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанский музыкант и блогер Акерке Буркитбай развеселила подписчиков новым постом о своем муже, певце Али Окапове. В Instagram Акерке поделилась мемом о том, что быть музыкантом, хорошо зарабатывать и при этом сохранять здоровую психику – нереально, сообщает Zakon.kz.
Медийная персона отметила под этим мемом самого Али, намекая, что с чем-то из этого у мужа явно есть проблемы.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Али с иронией воспринял шутку и репостнул ее себе в stories. Артист либо согласен с женой, либо просто решил не спорить.
Ранее супруга Али Окапова обратилась к поклонникам мужа.
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