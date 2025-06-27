Жена Али Окапова станет звездой нового проекта

Казахстанская кобызистка и супруга певца Али Окапова Акерке Буркитбай разместила в Instagram-аккаунте фрагмент нового телепроекта, сообщает Zakon.kz.

На видео музыкант предстала вместе с группой "Илигай". В начале ролика девушки появились в повседневной одежде, но вскоре после эффектного перехода остались на сцене в традиционных казахских нарядах с музыкальными инструментами в руках.

"Скоро! На телеканале Qazaqstan новый проект", – подписала Буркитбай видео.

Али Окапов поддержал супругу, прокомментировав пост "огоньками". Подробности нового проекта неизвестны, но судя по такому анонсу, зрителей ждет что-то незабываемое.

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