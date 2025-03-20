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Культура и шоу-бизнес

Супруга Кайрата Нуртаса поведала подписчикам, в чем сила

Артистка, актриса, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 03:20 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, знаменитая актриса Жулдыз Абдикаримова опубликовала серию фотографий в своем Instagram и жизнеутверждающе подписала их, сообщает Zakon.kz.

На новых снимках актриса предстала в горах, сидя на снегу в черном пальто.

"Слабость – в силе. Сила – в терпении. Терпение – в спокойствии", – подписала Жулдыз Абдикаримова свои фото.

Ранее жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за каникул детей.

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Аксинья Титова
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