Супруга Кайрата Нуртаса поведала подписчикам, в чем сила
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, знаменитая актриса Жулдыз Абдикаримова опубликовала серию фотографий в своем Instagram и жизнеутверждающе подписала их, сообщает Zakon.kz.
На новых снимках актриса предстала в горах, сидя на снегу в черном пальто.
"Слабость – в силе. Сила – в терпении. Терпение – в спокойствии", – подписала Жулдыз Абдикаримова свои фото.
Ранее жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за каникул детей.
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