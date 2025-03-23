Яна Рудковская и Евгений Плющенко покинули Россию

Российская предпринимательница и продюсер Яна Рудковская с семьей улетела на Мальдивы, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала 23 марта на своей странице в Instagram. Продюсер опубликовала видео, на котором показала роскошную виллу.

"Добро пожаловать на Мальдивы. Рум-тур по нашей вилле отеля", – написала Рудковская под постом.

Рудковская и ее супруг – фигурист Евгений Плющенко – оказались в восторге от виллы.

Подписчики оставили множество лайков и комментариев:

Долгожданный отпуск! Роскошная вилла, отдохните как следует!

Какая крутая вилла.

Хорошего отдыха.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие.