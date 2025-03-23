#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко покинули Россию

Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Мальдивы, отпуск , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 19:40 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская предпринимательница и продюсер Яна Рудковская с семьей улетела на Мальдивы, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала 23 марта на своей странице в Instagram. Продюсер опубликовала видео, на котором показала роскошную виллу. 

"Добро пожаловать на Мальдивы. Рум-тур по нашей вилле отеля", – написала Рудковская под постом.

Рудковская и ее супруг – фигурист Евгений Плющенко – оказались в восторге от виллы.

Подписчики оставили множество лайков и комментариев: 

  • Долгожданный отпуск! Роскошная вилла, отдохните как следует!
  • Какая крутая вилла.
  • Хорошего отдыха.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Звезда "Игры престолов" призналась, что у нее аутизм
Культура и шоу-бизнес
22:21, Сегодня
Звезда "Игры престолов" призналась, что у нее аутизм
Беркут и Аиша поразили казахстанцев клипом на Наурыз
Культура и шоу-бизнес
08:53, Сегодня
Беркут и Аиша поразили казахстанцев клипом на Наурыз
Ида Галич резко отложила свадьбу из-за беременности
Культура и шоу-бизнес
06:30, Сегодня
Ида Галич резко отложила свадьбу из-за беременности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: