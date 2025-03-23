Яна Рудковская и Евгений Плющенко покинули Россию
Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская предпринимательница и продюсер Яна Рудковская с семьей улетела на Мальдивы, сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала 23 марта на своей странице в Instagram. Продюсер опубликовала видео, на котором показала роскошную виллу.
"Добро пожаловать на Мальдивы. Рум-тур по нашей вилле отеля", – написала Рудковская под постом.
Рудковская и ее супруг – фигурист Евгений Плющенко – оказались в восторге от виллы.
Подписчики оставили множество лайков и комментариев:
- Долгожданный отпуск! Роскошная вилла, отдохните как следует!
- Какая крутая вилла.
- Хорошего отдыха.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие.
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