Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли неожиданное решение

Российский продюсер Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко намерена восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже, сообщает Zakon.kz.

Об этом продюсер сообщила в своем Telegram-канале.



По словам Рудковской, поместье, разграбленное в годы революции, сегодня находится в аварийном состоянии, однако она называет его "душой ушедшей эпохи".

На реконструкцию супруги планируют потратить не менее полумиллиарда рублей. При этом продюсер признается, что уже сейчас ищет способы сократить расходы и с иронией отмечает, что вместо поисков легендарного клада Фаберже думает о том, как привлечь рабочих бесплатно – например, в формате квеста.

Кроме дачи, Рудковская рассчитывает приобрести еще два объекта культурного наследия. Сейчас семья ждет решения по торгам.

