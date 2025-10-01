#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли неожиданное решение

Яна Рудковская и Евгений Плющенко, дача, Фаберже , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 00:45 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российский продюсер Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко намерена восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже, сообщает Zakon.kz.

Об этом продюсер сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Рудковской, поместье, разграбленное в годы революции, сегодня находится в аварийном состоянии, однако она называет его "душой ушедшей эпохи".

На реконструкцию супруги планируют потратить не менее полумиллиарда рублей. При этом продюсер признается, что уже сейчас ищет способы сократить расходы и с иронией отмечает, что вместо поисков легендарного клада Фаберже думает о том, как привлечь рабочих бесплатно – например, в формате квеста.

Кроме дачи, Рудковская рассчитывает приобрести еще два объекта культурного наследия. Сейчас семья ждет решения по торгам.

А ранее Макпал Жунусова объяснила, почему так и не вышла замуж после смерти мужа. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Как не попасться на уловки интернет-мошенников – советы полиции
00:34, 02 октября 2025
Как не попасться на уловки интернет-мошенников – советы полиции
Temu, Valve и Apple стали крупнейшими плательщиками НДС в Казахстане
18:38, 01 октября 2025
Temu, Valve и Apple стали крупнейшими плательщиками НДС в Казахстане
Тамара Глоба предсказала удачу одному из знаков зодиака в конце сентября
01:00, 30 сентября 2025
Тамара Глоба предсказала удачу одному из знаков зодиака в конце сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: