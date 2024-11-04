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Яна Рудковская пафосно поздравила Евгения Плющенко с днем рождения

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 07:07 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
3 ноября продюсер Яна Рудковская поздравила мужа с 42-летием, сообщает Zakon.kz.

Для такого случая семья в полном составе вышла на лед. Поздравление на коньках прошло в Москве в рамках показа пекинской версии балета "Щелкунчик".

"Это было феерично!" – в свойственной ей манере отметила Рудковская на своей странице в Instagram.

Днями ранее, в другом звездном семействе, мама Тимати иронично прокомментировала возраст возлюбленной ее сына.

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