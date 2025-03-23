Асель Сагатова и Тауекел Мусилим на лыжах в национальных образах покорили Казнет
Фото: Фото: Instagram/asselsagatova/mussilim
Казахстанские актеры Асель Сагатова и Тауекел Мусилим восхитили пользователей Казнета необычным видео: звезды эффектно спустились с горных склонов на лыжах, облаченные в национальные костюмы и меховые шапки, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось 23 марта на страницах актеров.
Кадры были сняты на фоне живописной зимней природы и смонтированы под трек популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна".
"Когда в душе – степь, а под ногами – лыжи: чу-ча-ча-чу-чу-ча…" – написала Сагатова под постом.
Видео мгновенно вызвало восторг пользователей:
- Ты лучшая, Асель. Самая красивая актриса. Ни одна актриса, ни одна певица не сможет быть красивой, как ты.
- Просто бомба!
- Уааау! какие вы крутые!
Ранее сообщалось, что Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев.
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