Тауекел Мусилим опубликовал трогательное видео с женой и третьим сыном

Известный казахстанский актер Тауекел Мусилим 30 мая 2025 года порадовал подписчиков в Instagram редким семейным видео, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах сначала появляется 36-летний актер с младшим сыном, а затем к ним присоединяется супруга Махаббат.

"Женщине нужна опора, мужчине – вера, ребенку – доброта", – написал под публикацией Тауекел Мусилим, пожелав всем счастья.

В ответ подписчики осыпали супругов теплыми пожеланиями:

"Будьте счастливы!"

"Правильные слова".

"Вы – прекрасная пара".

"Обожаю вас. Тьфу тьфу".

"Вы – очень красивая пара".

"Быть мамой трех мальчиков – сложно".

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О том, что Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом, стало известно в феврале 2025 года. В марте 30-летняя Махаббат опубликовала первое видео с третьим сыном.