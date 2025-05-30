Тауекел Мусилим опубликовал трогательное видео с женой и третьим сыном
Фото: Instagram/mussilim
Известный казахстанский актер Тауекел Мусилим 30 мая 2025 года порадовал подписчиков в Instagram редким семейным видео, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных кадрах сначала появляется 36-летний актер с младшим сыном, а затем к ним присоединяется супруга Махаббат.
"Женщине нужна опора, мужчине – вера, ребенку – доброта", – написал под публикацией Тауекел Мусилим, пожелав всем счастья.
В ответ подписчики осыпали супругов теплыми пожеланиями:
- "Будьте счастливы!"
- "Правильные слова".
- "Вы – прекрасная пара".
- "Обожаю вас. Тьфу тьфу".
- "Вы – очень красивая пара".
- "Быть мамой трех мальчиков – сложно".
О том, что Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом, стало известно в феврале 2025 года. В марте 30-летняя Махаббат опубликовала первое видео с третьим сыном.
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