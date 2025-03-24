Бывшая жена Гарика Харламова восстанавливается после травмы

Российская актриса театра и экс-супруга Гарика Харламова Кристина Асмус показала, как восстанавливается после травмы, сообщает Zakon.kz.

В конце прошлого года актриса Кристина Асмус сильно травмировала ногу, что потребовало срочной медицинской помощи и операции. Тогда, по словам самой актрисы, она переживала не только физическую боль, но и моральный стресс, ведь ей пришлось на время приостановить свою карьеру и привычный образ жизни. Однако благодаря профессионализму врачей и упорным тренировкам, Кристина начала уверенно восстанавливаться.

Прошло несколько месяцев с момента операции, и теперь Асмус делится результатами своего восстановления с поклонниками. В новом посте в социальных сетях актриса показала процесс тренировки.

Ее подписчики выражают восхищение не только силой воли, но и тем, как она с оптимизмом относится к процессу восстановления. Некоторые фанаты даже отметили, что Асмус выглядит в своей тренировочной одежде не менее элегантно, чем на сцене.

Несмотря на трудности, Кристина уверена, что вскоре она вернется к своей привычной жизни и новым творческим проектам.

А после активного хейта за актрису Меган Маркл заступился глава Netflix.