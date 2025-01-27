Бывшая жена Гарика Харламова всполошила поклонников неожиданным "сериалом"

Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус накануне, 26 января 2025 года, поделилась названием "сериала", который впечатлил ее и 11-летнюю дочь Анастасию Харламову, но завел в тупик подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Звезда телесериала "Интерны" уточнила, что наткнулась на него во время отдыха на Мальдивских островах.

"Хочу рассказать о нашем с дочкой обалденном опыте! Мы посмотрели на Мальдивах потрясающий сериал, и это лучшее, что я видела за последнее время! Настя сказала, что называется "Деру" (не спрашивайте). Обнаружили мы его случайно, никто не советовал и никакие отзывы мы не читали. Значит. Жили мы с дочкой в вилле на воде. И каждый вечер прям напротив нашей виллы (и достаточно близко!) приплывали дельфины! В районе 18:20-18:30. В одно время, каждый день! Когда-то были очень захватывающие серии (практически с акробатическими трюками всей стаей), а когда-то мы слишком завышали ожидания. Но слышите? Каждый день. Прям напротив нашей виллы. Стаи дельфинов в естественной среде!" – написала Кристина Асмус.

В общем, как отметила 36-летняя актриса, сезон они с дочерью проглотили залпом.

"Да, сшит по лекалам, но нас размотало, динамичный, стильный и интриг полно. Минус один – серии не были привязаны к графику, но каст слишком хорош, тайминг идеальный, очень густонаселенный проект в плане персонажей и сюжетных линий, сеттинг – бомба, с восторгом ждали каждый эпизод... Влеплю ему оценку 10. А вам какие сериалы в последнее время зашли? Что посоветуете? Такое, чтоб прям мурашки", – обратилась к подписчикам Кристина Асмус.

Рассказ о "сериале" бывшей жены юмориста Гарика Харламова всполошил ее поклонников. Некоторые из них пошли искать его, но не нашли. Другие же предположили, что таким образом Кристина решила рассказать об их с дочерью прекрасном отдыхе на сказочных островах. Третьи просто сделали комплимент Асмус и наследнице комика:

"Красотки!"

"А где фото-, видеоподтверждение?"

"Не нашла... сериала с таким названием".

"Столько серий даже в "Великолепном веке" нет".

"Потрясающий сериал. А не знаете, когда будет 2-й сезон?"

"То есть рассказ про сериал – это такой тонкий юмор, просто вы на террасе водной виллы каждый день смотрели на стаю дельфинов и это и был сериал для вас?"

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