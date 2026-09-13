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Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов вновь стал отцом: Катерина Ковальчук поделилась первым признанием

у Харламова родился еще один ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 21:47 Фото: Instagram/garikkharlamov
У известного актера и комика Гарика Харламова и его супруги, актрисы Катерины Ковальчук, родилась дочь, сообщает Zakon.kz.

О пополнении в семье Ковальчук сообщила в Instagram. Актриса призналась, что супруги хотели некоторое время сохранить эту новость только для себя, и поделилась эмоциями от рождения малышки.

"Хотелось хотя бы на какое-то время оставить это счастье только нашим. Наша девочка родилась. Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви. Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье. Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька. Нам очень повезло с лучшей командой. Как же мы благодарны! Марк Аркадьевич Курцер – низкий вам поклон! Каких мастеров своего дела вы собрали в своих клиниках! Семёнова Александра Леонидовна – с вами ничего не страшно, спасибо за нашу малышку, за ваше тепло и высочайший профессионализм!" – написала актриса.

Поклонники пары поздравили супругов с пополнением и пожелали малышке здоровья и счастья:

– Гарик, Катерина, поздравляем вас с рождением дочери.

– Катенька, ребенок рожденный в такой любви – обязательно будет счастлив! Поздравляю!

– Такое счастье вашей семье! Ловите каждый миг! Они так быстро подрастают.

– Я вас поздравляю, дорогие! Будьте счастливы и пусть доченька растет на радость!

– Поздравляю с рождением Алисы! Как мама Алисы, предупреждаю – берегитесь. Они уникальные.

Отметим, что в последний раз комик рассуждал о пополнении в семье в июне 2025 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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