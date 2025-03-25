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Мир

Михаил Ефремов после выхода из колонии поедет на лечение в Москву

Михаил Ефремов после выхода из колонии отправиться на лечение в Москву, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 20:16 Фото: wikipedia
Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде и получивший условно-досрочное освобождение (УДО), после выхода из колонии отправится на лечение в Москву, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко, Ефремов будет лечить болезнь легких. Его выпустят из колонии 9 апреля.

Кроме того, российские СМИ отмечают, что актер работал на швейном предприятии во время отбывания наказания в исправительной колонии №4 в Белгородской области, за что получал около 10 тыс. рублей (более 59 тыс. тенге) в месяц.

Накануне стало известно, что 61-летний актер выходит на свободу. Такое решение принял суд. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония не возражали против применения к Михаилу Ефремову условно-досрочного освобождения.

Позже сын артиста Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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