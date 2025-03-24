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Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин высказался о Кате Лель и ее пришельцах

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 02:40 Фото: Instagram/shalyapin_official
В 2019 году российская певица Катя Лель призналась, что общается с инопланетянами. Многие посчитали это пиаром, но артистка и сейчас продолжает говорить о контактах с ними. В последнем интервью певец Прохор Шаляпин сказал, что понимает ее, сообщает Zakon.kz.

Катя Лель оказалась не единственной в шоу-бизнесе, кто заявляет о контактах с пришельцами. Вера Сотникова, певец Шура и другие признавались, что тоже видели НЛО. В недавнем интервью Лель поддержал и Прохор Шаляпин.

"Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне. Вот все смеются, а ко мне прилетали и хотели ко мне пробиться… Многие могут меня сейчас осудить, но каждый из нас находится в защитном коконе – невидимом, ко мне прилетали ночью и в этот кокон пытались пробиться. Это были какие-то сущности. Я не знаю, может быть, какие-то подруги из прошлых миров, из прошлой жизни. Не пробились. У меня крепкая защита. Это не для публичного обсуждения", – улыбается 41-летний музыкант.

По словам Лель, она не просто видела пришельцев, но даже была ими похищена. Представители иных цивилизаций "конфисковали" у артистки зубы, чтобы взамен "наградить даром исцеления".

"Невозможно говорить, что этого нет, если вы этого не видели. Катя, я не пытаюсь в твою тему залезть, я просто тебя поддерживаю", – обратился к звезде Шаляпин в подкасте "НеДудь" на "Новом радио".

Ранее Прохор Шаляпин признался, что скучает по деньгам умершей жены.

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Аксинья Титова
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