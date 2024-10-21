50-летняя Баян Алагузова резко высказалась о фильме "Субстанция"
50-летняя знаменитость назвала фильм, снятый в жанрах сатиры и боди-хоррора, "омерзительным".
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Зачем я его посмотрела? Вернее – недосмотрела от его крайней омерзительности", – написала Баян Алагузова в Instagram-Stories.
"Субстанция" – художественный фильм 2024 года в жанрах сатиры и боди-хоррора сопродюсера, сценариста и режиссера Корали Фаржа с Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннисом Куэйдом в главных ролях. Рассказывает историю постаревшей кинозвезды, которая принимает препарат с черного рынка, создающий более молодую ее версию, и это приводит к непредсказуемым последствиям. Премьера картины состоялась в рамках основной программы 77-го Каннского кинофестиваля, причем Фаржа получила награду за лучший сценарий. В России фильм вышел в прокат 19 сентября 2024 года, а в США и Великобритании – 20 сентября.
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