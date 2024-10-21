50-летняя Баян Алагузова резко высказалась о фильме "Субстанция"

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сегодня, 21 октября 2024 года, поделилась своим мнением о нашумевшем фильме "Субстанция", сообщает Zakon.kz.

50-летняя знаменитость назвала фильм, снятый в жанрах сатиры и боди-хоррора, "омерзительным".

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Зачем я его посмотрела? Вернее – недосмотрела от его крайней омерзительности", – написала Баян Алагузова в Instagram-Stories.

"Субстанция" – художественный фильм 2024 года в жанрах сатиры и боди-хоррора сопродюсера, сценариста и режиссера Корали Фаржа с Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннисом Куэйдом в главных ролях. Рассказывает историю постаревшей кинозвезды, которая принимает препарат с черного рынка, создающий более молодую ее версию, и это приводит к непредсказуемым последствиям. Премьера картины состоялась в рамках основной программы 77-го Каннского кинофестиваля, причем Фаржа получила награду за лучший сценарий. В России фильм вышел в прокат 19 сентября 2024 года, а в США и Великобритании – 20 сентября.

Материал по теме Баян Алагузова выиграла в суде еще одно "дело чести"

Ранее Баян Алагузова откровенно рассказала о пути к рождению детей.