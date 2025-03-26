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Культура и шоу-бизнес

Появились первые фото с Джудом Лоу в образе Владимира Путина

Джуд Лоу в роли Владимира Путина, фильм, фото, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 09:42 Фото: wikimedia
В Риге (Латвия) начали снимать фильм "Волшебник Кремля" о России 1990-х годов. 25 марта по соцсетям разлетелись кадры со съемочной площадки, сообщает Zakon.kz.

На снимках британский актер Джуд Лоу загримирован под молодого Владимира Путина. На съемочной площадке он был в костюме с желтым галстуком, лакированных туфлях и в черном плаще. Рядом находились актеры, переодетые дипломатами и лидерами других стран.

Фильм "Волшебник Кремля" рассказывает о Вадиме Баранове, вымышленном бывшем художнике-авангардисте, ставшем телепродюсером, который становится главным политическим советником восходящей звезды Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

"Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, управляя всем обществом, как одним большим реалити-шоу", – говорится в синопсисе фильма.

Фильм основан на одноименном романе-бестселлере Джулиано да Эмполи, опубликованном в апреле 2022 года и получившем Гран-при Французской академии.

Хотя Баранов – вымышленный персонаж, считается, что его прототипом стал Владислав Сурков, бывший помощник Путина, занимавший пост вице-премьера и высокопоставленного чиновника в администрации президента, которого часто называют "серым кардиналом" Кремля.

Комментируя предстоящий фильм, Сурков заявил: "От этого никто не застрахован". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что никто не связывался с российскими властями по поводу фильма и в Кремле не знают точного сюжета истории.

Режиссером фильма является француз Оливье Ассайас. Комментируя свою роль, Лоу отметил, что это похоже на восхождение на Эверест.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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