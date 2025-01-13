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Культура и шоу-бизнес

Тина Канделаки высказалась о том, что Джуд Лоу сыграет в фильме Путина

Тина Канделаки высказалась о том, что Джуд Лоу сыграет в фильме Путина, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 04:20 Фото: Instagram/tina_kandelaki
Несколько дней назад Джуд Лоу сообщил о том, что готовится сыграть Владимира Путина в новом фильме. Российская журналистка Тина Канделаки задалась вопросом – справится ли актер с ролью президента России, сообщает Zakon.kz.

52-летний актер в недавнем интервью раскрыл, что готовится к проекту "Кремлевский волшебник" и очень волнуется. При этом актер предвкушает предстоящую работу.

Канделаки удивила эта новость, она поделилась тем, что думает о новом фильме с голливудским актером.

"Похоже, друзья, нам предстоит увидеть Джуда Лоу в роли Владимира Путина. Подготовка к экранизации книги французского писателя Джулиано да Эмполи "Кремлевский волшебник" началась еще в середине прошлого года, и вот появились подробности по касту. Книгу, честно скажу, пока не читала, поэтому оценить степень "развесистой клюквы" не могу, но европейские критики ругали Эмполи за то, что он изобразил Путина чересчур комплиментарно. Посмотрим, что получится у Джуда Лоу, который крайне серьезно относится к новой роли", – поделилась она.

Медиаменеджер напомнила о российской комедии про Джо Байдена, которого сыграл Дмитрий Дюжев.

"Пока что лучше всех Путина изображает Дмитрий Грачев в Comedy Club. Они с Джудом Лоу совершенно не похожи, но ведь и Джорджа Буша-младшего в кино играли такие разные актеры, как Джош Бролин и Сэм Рокуэлл. В любом случае ждем премьеры. И если авторам "Кремлевского волшебника" понадобится актер на роль Джо Байдена, они знают, к кому обратиться", – добавила 49-летняя Канделаки.

Ранее стало известно, что известную модель предложили на роль дочери Владимира Путина.

Аксинья Титова
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