О судьбе "Казахфильма" высказалась Аида Балаева

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала слухи, распространяемые в обществе касательно киностудии "Казахфильм", и раскрыла некоторые нюансы ее дальнейшей деятельности, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь министр отметила, что ее радует, что судьба "Казахфильма" беспокоит общественность.

"Поэтому считаю необходимым дать разъяснения по всем вопросам, будирующим общество. Прежде всего отмечу, что причастные к сфере кинодеятели имеют право высказывать свое мнение относительно процессов, происходящих вокруг киностудии, но я настоятельно рекомендую, распространяя информацию, основываться на фактах. Принцип "Закон и порядок" един для всех и его нарушения обязательно повлекут юридические последствия", – написала 26 марта в Facebook Аида Балаева.

И далее она по пунктам прокомментировали гуляющие вокруг киностудии слухи.

Первое: о якобы продаже территорий "Казахфильма"

"Этот вопрос должен быть исчерпан – все земли "Казахфильма" принадлежат киностудии. Они не проданы и используются исключительно в интересах кинематографии", – написала министр.

Второе: о неких инвесторах, готовых вложить в ремонт киностудии большие деньги

Эту информацию, по словам Балаевой, широко распространяют в публичном пространстве люди, которые не могут подтвердить свои слова ни документами, ни другими гарантиями.

"Государство в лице Министерства культуры и информации готово сотрудничать с реальными инвесторами. Но нет никакой конкретики, ни одного гарантийного письма. Все на уровне разговоров", – отметила Аида Балаева.

Третье: о переносе киностудии в Астану

"Это также слухи, которые не имеют под собой никаких оснований. Рассматривается возможный перенос в столицу творческого объединения "Казаханимация". Важно отметить, "Казаханимация" – это не производственная база, а структура, которая распределяет заказы на создание анимационного контента. Ее переезд в Астану никак не может парализовать индустрию", – прокомментировала министр.

Она отметила, что за последние пять лет в стране не было создано практически ни одного качественного анимационного фильма. В связи с этим целесообразно развивать анимационную индустрию на базе Фонда креативных индустрий, в структуре которого создается креативный хаб с целевым сектором развития анимации.

"Сегодня в казахстанской киноиндустрии происходят важные позитивные изменения. "Казахфильм" – это не просто киностудия, это символ казахстанской культуры, поэтому его развитие – наш главный приоритет. Согласно новому закону, подписанному президентом, ежегодно не менее 30% от общего объема финансирования фильмов в нашей стране будет направляться напрямую в "Казахфильм". Это позволит сделать работу киностудии более эффективной и финансово стабильной", – сообщила также Балаева.

Также утверждены новые правила отбора кинопроектов, получающих государственную поддержку. В этом году конкурс кинопроектов по новым правилам проводится уже второй раз.

"Развитие киностудии невозможно без международного сотрудничества. "Казахфильм" совместно с зарубежными партнерами планирует запуск значимых совместных фильмов. Это важный шаг для продвижения казахстанского кино на мировом рынке и укрепления позиций наших кинематографистов", – продолжила министр.

По словам Балаевой, благодаря привлечению спонсоров на киностудии начали ремонтные работы, которые не проводили последние 15 лет. Пока речь не идет о капитальном ремонте, но эти меры направлены на создание нормальных человеческих условий для работы на "Казахфильме".

"Особо отмечу, что "Казахфильм" – это не просто кинотворчество, а, прежде всего, хозяйствующая компания и конкурентоспособный участник рынка, создающий достойные условия для развития высокопрофессионального киноискусства. Поэтому министерство твердо убеждено, что этим предприятием должен управлять, в первую очередь, не режиссер или актер, а профессиональный менеджер, способный сделать деятельность киностудии рентабельной", – резюмировала Балаева.

Со своей стороны министерство приложит все усилия, чтобы "Казахфильм" и далее успешно развивался.

18 марта 2025 года министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что в Казахстане с участием ведущих творческих и образовательных организаций планируется создать Фонд развития креативной индустрии. Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере 3% от деятельности национального лотерейного оператора. Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий.