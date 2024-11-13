Могут ли закрыть "Казахфильм", рассказала Балаева

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 13 ноября 2024 года высказалась о судьбе крупнейшей киностудии "Казахфильм", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра, грозит ли студии закрытие.

"Однозначно, нет. Я, как министр, официально это заявляю. Это наша история. Развитие кино и кинематографии напрямую связано с "Казахфильмом". Конечно, это наш поколенческий долг. Сохранить и развивать", – заявила в ответ Аида Балаева.

По ее словам, готовятся поправки в законы страны, которыми будут пересмотрены механизмы финансирования компании.

"Сегодня Министерство культуры и информации не имеет правовых основ напрямую финансировать "Казахфильм". Поэтому сейчас нами готовятся конкретные меры. Во-первых, на законодательном уровне отрегулировать этот вопрос. То есть, в закон включить норму, которой "Казахфильм" будет иметь право прямого финансирования через госзадания, через отдельные механизмы", – пояснила министр.

Журналисты также поинтересовались, есть ли риски, что территории, где расположены павильоны, придут в негодность и в последующем уйдут с молотка для застройки.

"Не переживайте. Все земли, которые когда-то были переданы в акимат города, возвращены. Тем более аким Алматы также заинтересован в развитии этой территории, и сегодня мы нашли конкретного инвестора, который внесет финансовые средства для того, чтобы помогать развитию студии", – отметила глава ведомства.

Однако она не сказала, о каких суммах идет речь. Указала лишь на то, что сейчас инвестор готовит бизнес-проект.

2 ноября 2024 года в "Казахфильме" опровергли информацию о продаже участка и ужесточении пропускного режима.