Аида Балаева рассказала о позитивных изменениях в работе "Казахфильма"

Министр культуры и информации Аида Балаева 10 января заявила, что в новую эпоху своего развития вступает "Казахфильм" имени Ш. Айманова с принятием закона, касающегося деятельности ее ведомства, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня главой государства подписан закон, касающийся деятельности Министерства культуры и информации и включающий в себя ряд прорывных положений. В частности, в новую эпоху своего развития вступает "Казахфильм" имени Ш. Айманова. Теперь ежегодно не менее 30% от общего объема финансирования фильмов в нашей стране будет направляться напрямую в "Казахфильм". Это позволит сделать работу киностудии более эффективной и финансово стабильной", – сказала Аида Балаева.

По ее словам, к сожалению, не все кинодеятели довольны теми позитивными изменениями, которые происходят на киностудии.

"Не всем нравятся реформы в финансовой части, направленные на большую открытость и прозрачность, ужесточение проходного режима, ревизия эффективности ведения киностудией предпринимательской деятельности. Однако, напомню, что киностудия, как любой государственный объект, должна иметь свои правила посещения, поскольку на ее территории находится дорогое оборудование и объекты культурного наследия. Что касается, финансовой части, то грамотный менеджмент показал, что аренда оборудования и помещений проводилась не во благо киностудии", – заявила министр.

Она отметила, что многие частники снимали на "Казахфильме" коммерческое кино, но деньги в бюджет студии не попадали. Такие же прецеденты были выявлены при аудите коммерческих площадей, в ходе которого был выявлен выборочный подход к утверждению арендных ставок для арендаторов.

"Так, например, по двум договорам ставки на аренду были занижены, а упущенная выгода составила в одном случае 5 940 млн тг за 11 месяцев, во втором – 42 млн тг за 7 месяцев. Установление строгого режима и контроля за сдачей оборудования и помещений в аренду наряду с новой системой финансирования при грамотном управлении может сделать студию самодостаточным бизнес-игроком", – рассказала Аида Балаева.

По ее мнению, об этом можно говорить уже сегодня, поскольку студия имеет большой потенциал. Например, в прошлом году на экраны вышло четыре коммерческих фильма, в том числе художественные картины "Шырмауық" (режиссер А. Шаргынов) и "Капитан Байтасов" (режиссер Д. Камшибаев), а также две документальные ленты.

"Одновременно завершились работы над анимационным фильмом "Алтын Адам" – он создан полностью на технической базе "Казахфильма" и будет представлен широкой публике в марте 2025 года. Кроме того, ведется производство художественных фильмов "Жабайы" и "Малай", анонсированы проекты "Күлпәш" и "Бүркітші", а за счет собственных средств в текущем году планируется съемка документальной ленты "Муза". Уверена, что сегодня поставленная главой государства задача по усовершенствованию работы киностудии получила ключевой фактор для своего решения. И как я уже не раз говорила, "Казахфильм", несмотря ни на что, будет не просто жить, но и активно развиваться", – заключила министр.