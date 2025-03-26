Внешний вид 75-летнего Александра Буйнова стал темой обсуждения в соцсетях
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
24 марта 2025 года российскому артисту Александру Буйнову исполнилось 75 лет. Игорь Николаев не упустил возможности публично поздравить друга с примечательной датой. Поклонники оказались удивлены его молодостью, несмотря на возраст, сообщает Zakon.kz.
Так, исполнитель хита "Выпьем за любовь" разместил серию фотографий и оставил трогательное поздравление на странице в Instagram.
"Дорогой Саша и не менее дорогой Буй! С большим юбилеем тебя! Мы – бродячие артисты, мы в дороге день за днем, поэтому увидимся на твоем юбилейном вечере. Будь здоров и счастлив!" Игорь Николаев
Комментаторы удивились, отметив, что Буйнов выглядит гораздо моложе своего возраста.
- Я смотрю на Александра и не могу поверить в то, что ему исполнилось 75 лет.
- Уму непостижимо. Через пять лет 80. Разве можно сказать, что это пожилой человек.
- Буйнов, конечно, в заморозке.
- Буйнову 75? Не верится... Поздравляю!
Также многие напомнили об инциденте, произошедшем в конце февраля. Тогда Буйнов на пешеходном переходе сбил пенсионерку в Подмосковье. Для большинства пользователей Сети это стало большим разочарование в кумире.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript