Внешний вид 75-летнего Александра Буйнова стал темой обсуждения в соцсетях

24 марта 2025 года российскому артисту Александру Буйнову исполнилось 75 лет. Игорь Николаев не упустил возможности публично поздравить друга с примечательной датой. Поклонники оказались удивлены его молодостью, несмотря на возраст, сообщает Zakon.kz.

Так, исполнитель хита "Выпьем за любовь" разместил серию фотографий и оставил трогательное поздравление на странице в Instagram.

"Дорогой Саша и не менее дорогой Буй! С большим юбилеем тебя! Мы – бродячие артисты, мы в дороге день за днем, поэтому увидимся на твоем юбилейном вечере. Будь здоров и счастлив!" Игорь Николаев

Комментаторы удивились, отметив, что Буйнов выглядит гораздо моложе своего возраста.

Я смотрю на Александра и не могу поверить в то, что ему исполнилось 75 лет.

Уму непостижимо. Через пять лет 80. Разве можно сказать, что это пожилой человек.

Буйнов, конечно, в заморозке.

Буйнову 75? Не верится... Поздравляю!

Также многие напомнили об инциденте, произошедшем в конце февраля. Тогда Буйнов на пешеходном переходе сбил пенсионерку в Подмосковье. Для большинства пользователей Сети это стало большим разочарование в кумире.