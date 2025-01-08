#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Культура и шоу-бизнес

Хит легендарного Элвиса Пресли зазвучал по-новому в исполнении Александра Буйнова

Хит легендарного Элвиса Пресли зазвучал по-новому в исполнении Александра Буйнова, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:07 Фото: Instagram/buinovofficial
Сегодня, 8 января 2025 года, легендарному американскому певцу и актеру Элвису Пресли исполнилось бы 90 лет. Об этом напомнил российский певец и музыкант Александр Буйнов, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 74-летний народный артист РФ опубликовал архивное видео, где исполнил один из хитов Элвиса.

"В день рождения "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли хочется вспомнить одну из его известных композиций – "Love me tender", которую я однажды исполнил. Элвис для нас, для поколения рок-н-ролла был кумиром, и мы всячески хотели быть на него похожими, старались музыкально что-то для себя почерпнуть новое", – написал Александр Буйнов.

Также артист поинтересовался у своих поклонников, кто для них был кумиром в детстве, и на чьих песнях формировался их музыкальный вкус.

Ответа от подписчиков долго ждать не пришлось. Хоть и вкусы с некоторыми из них у певца оказались разные, но им все же новое звучание хита Пресли понравилось:

  • "Ох, как же это красиво".
  • "Спасибо за воспоминания".
  • "Отлично спели и вспомнили".
  • "Лично я в детстве предпочитала джаз".
  • "У меня кумиром был Шатунов. Вы уж без обид".
  • "Да, легенда, потрясающая песня и ваше исполнение".
  • "Хоть я из поколения 90-х и предпочитала другие песни, но эту песню я люблю".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:07
74-летний Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек
, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:07

Ранее мы писали, что Александр Буйнов вышел на сцену Кремля с тремя внуками. Александр, Дарья и Софья с дедушкой исполнили вместе песню "Пусть".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
"Двойник" Димаша Кудайбергена спел его песню в Чили
Культура и шоу-бизнес
18:02, Сегодня
"Двойник" Димаша Кудайбергена спел его песню в Чили
42-летняя Динара Сатжан выходит замуж
Культура и шоу-бизнес
17:16, Сегодня
42-летняя Динара Сатжан выходит замуж
Максим Галкин показал заметно подросших детей
Культура и шоу-бизнес
16:21, Сегодня
Максим Галкин показал заметно подросших детей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: