Хит легендарного Элвиса Пресли зазвучал по-новому в исполнении Александра Буйнова
В своем Instagram 74-летний народный артист РФ опубликовал архивное видео, где исполнил один из хитов Элвиса.
"В день рождения "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли хочется вспомнить одну из его известных композиций – "Love me tender", которую я однажды исполнил. Элвис для нас, для поколения рок-н-ролла был кумиром, и мы всячески хотели быть на него похожими, старались музыкально что-то для себя почерпнуть новое", – написал Александр Буйнов.
Также артист поинтересовался у своих поклонников, кто для них был кумиром в детстве, и на чьих песнях формировался их музыкальный вкус.
Ответа от подписчиков долго ждать не пришлось. Хоть и вкусы с некоторыми из них у певца оказались разные, но им все же новое звучание хита Пресли понравилось:
- "Ох, как же это красиво".
- "Спасибо за воспоминания".
- "Отлично спели и вспомнили".
- "Лично я в детстве предпочитала джаз".
- "У меня кумиром был Шатунов. Вы уж без обид".
- "Да, легенда, потрясающая песня и ваше исполнение".
- "Хоть я из поколения 90-х и предпочитала другие песни, но эту песню я люблю".
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