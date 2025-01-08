Хит легендарного Элвиса Пресли зазвучал по-новому в исполнении Александра Буйнова

Сегодня, 8 января 2025 года, легендарному американскому певцу и актеру Элвису Пресли исполнилось бы 90 лет. Об этом напомнил российский певец и музыкант Александр Буйнов, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 74-летний народный артист РФ опубликовал архивное видео, где исполнил один из хитов Элвиса.

"В день рождения "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли хочется вспомнить одну из его известных композиций – "Love me tender", которую я однажды исполнил. Элвис для нас, для поколения рок-н-ролла был кумиром, и мы всячески хотели быть на него похожими, старались музыкально что-то для себя почерпнуть новое", – написал Александр Буйнов.

Также артист поинтересовался у своих поклонников, кто для них был кумиром в детстве, и на чьих песнях формировался их музыкальный вкус.

Ответа от подписчиков долго ждать не пришлось. Хоть и вкусы с некоторыми из них у певца оказались разные, но им все же новое звучание хита Пресли понравилось:

"Ох, как же это красиво".

"Спасибо за воспоминания".

"Отлично спели и вспомнили".

"Лично я в детстве предпочитала джаз".

"У меня кумиром был Шатунов. Вы уж без обид".

"Да, легенда, потрясающая песня и ваше исполнение".

"Хоть я из поколения 90-х и предпочитала другие песни, но эту песню я люблю".

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