72-летняя Ирина Понаровская посвятила песню умершему сыну

Джазовая певица Ирина Понаровская представила публике песню "Мой ангел" на стихи официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, посвященную матерям, которые потеряли сыновей, сообщает Zakon.kz.

Об этом народная артистка рассказала на личной странице в Instagram. Понаровская уточнила, что после трагедии, произошедшей с ее сыном, жизнь разделилась на "до и после".

По ее словам, лишь несколько человек поддержали безоговорочно, без уточнений, просто пытаясь разделить и сопереживая чудовищную боль.

"Мария Захарова и Максим Фадеев написали эту песню без каких-либо гарантий, что я когда-либо ее исполню. Мне потребовалось полгода, чтобы я решилась и смогла ее спеть. Я исполнила эту песню не для себя, я пела наверх, и как благодарность ее создателям, которая во мне останется на всю жизнь. Теперь на моем небосклоне, в обозримом мной пространстве есть Ангел – это мой сын. К сожалению, так сложилось, что у меня уже несколько ангелов. Но самый главный человек и Ангел – мой сын Энтони, пусть он и ушел теперь от меня в другое измерение. Так было и останется всегда! Эта песня про всех матерей, которые потеряли своих детей". Ирина Понаровская

Энтони Родд, сын певицы, умер в возрасте 39 лет в Москве. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Комментаторы попытались поддержать исполнительницу хита "Женщина всегда права".

Спасибо за то, что смогли подарить нам этот шедевр!

Спасибо за это произведение.

Они всегда с нами.

Держитесь, вы самая лучшая. Вы нужны себе, вы нужны внукам, вы очень нужны нам!

Ирина, вы лучшая и являетесь для всех нас примером.

Сильная песня. Спасибо, Ирина, что вы ее исполнили.

Энтони родился 17 октября 1984 год. Он не стал пользоваться протекцией популярной матери, сумел найти свое, далекое от эстрады, увлечение. Энтони был художником. У него осталось двое детей.