#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Мир

Пашинян ответил на обвинения представителя МИД России по украинскому вопросу

премьер-министр Армении Никол Пашинян, представитель МИД России Мария Захарова, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 17:59 Фото: akorda.kz, Telegram/MID_Russia
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на обвинения официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, Захарова обвинила Армению в нарушении обещания не предпринимать шаги против России, комментируя события саммита Армения – ЕС в Ереване, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний", – сказала официальный представитель МИД РФ в ходе еженедельного брифинга 7 мая 2026 года.

На это, как пишет minval.az, отреагировал премьер-министр Армении.

"Армения в украинском вопросе не является союзником России", – заявил Никол Пашинян в ответ на реплику журналиста о том, что визит Владимира Зеленского в Ереван был воспринят как антироссийский шаг.

20-21 ноября 2025 года состоялся официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 17:59
Президент Казахстана вручил Пашиняну высшую награду страны

После торжественной встречи в Акорде президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Армении, во время которых Касым-Жомарт Токаев высказался о значении первого визита Никола Пашиняна в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Никол Пашинян прибыл в Астану
18:24, 20 ноября 2025
Никол Пашинян прибыл в Астану
Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК
18:06, 16 октября 2025
Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в МИД РФ
Вечеринка Никола Пашиняна в Армении
08:50, 19 января 2026
Пашинян пригласил армян на дискотеку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: