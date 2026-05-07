Пашинян ответил на обвинения представителя МИД России по украинскому вопросу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на обвинения официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, Захарова обвинила Армению в нарушении обещания не предпринимать шаги против России, комментируя события саммита Армения – ЕС в Ереване, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний", – сказала официальный представитель МИД РФ в ходе еженедельного брифинга 7 мая 2026 года.

На это, как пишет minval.az, отреагировал премьер-министр Армении.

"Армения в украинском вопросе не является союзником России", – заявил Никол Пашинян в ответ на реплику журналиста о том, что визит Владимира Зеленского в Ереван был воспринят как антироссийский шаг.

20-21 ноября 2025 года состоялся официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан.

После торжественной встречи в Акорде президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Армении, во время которых Касым-Жомарт Токаев высказался о значении первого визита Никола Пашиняна в Казахстан.