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Егор Крид решил сменить имя

Егор Крид смена имя, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:23 Фото: Instagram/egorkreed
30-летний российский исполнитель Егор Крид удивил фанатов своим новым намерением. Артист заявил о смене имени. И добавил, что это будет "ненадолго", сообщает Zakon.kz.

Такое заявление поп-певец разместил в своем Telegram-канале 14 октября 2024 года.

"Уже говорил на стриме, что на этой неделе будет громкая новость. Я не думал, что мне придется это сделать, но… по ходу придется ненадолго поменять имя", – уточнил он.

"Пока разбираюсь с документами", – заключил актер.

Одной из причиной такого шага называют разбирательства по поводу авторских прав.

Ранее Крид рассказывал о травме, которую он получил во время съемок в кино.

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