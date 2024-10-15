Егор Крид решил сменить имя
Фото: Instagram/egorkreed
30-летний российский исполнитель Егор Крид удивил фанатов своим новым намерением. Артист заявил о смене имени. И добавил, что это будет "ненадолго", сообщает Zakon.kz.
Такое заявление поп-певец разместил в своем Telegram-канале 14 октября 2024 года.
"Уже говорил на стриме, что на этой неделе будет громкая новость. Я не думал, что мне придется это сделать, но… по ходу придется ненадолго поменять имя", – уточнил он.
"Пока разбираюсь с документами", – заключил актер.
Одной из причиной такого шага называют разбирательства по поводу авторских прав.
Ранее Крид рассказывал о травме, которую он получил во время съемок в кино.
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