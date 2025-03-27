Танцующая на сцене с Кайратом Нуртасом малышка сразила казахстанцев
Фото: Instagram/kair_n
Во время очередного выступления казахстанского певца Кайрата Нуртаса на сцену с цветами вышла маленькая девочка, и этот момент стал ее "звездным часом", сообщает Zakon.kz.
Видео с харизматичной малышкой артист опубликовал в Instagram. Девочка не только без смущения вышла на сцену, чтобы вручить Нуртасу цветы, но станцевала с ним и продолжила танец, даже когда певец поднял ее на руки.
Смелость и артистичность девочки сразили поклонников певца.
- Милая малышка – это звезда, которая вот-вот засияет. Похоже, она собирается выступать на сцене.
- Девочка танцует сладко, даже на руках не перестает танцевать.
- Это видео надо показывать, когда девочке исполнится 18.
- Сладкий-сладкий, умный, красивый птенчик!
- ТАК это мило было, милота!
- Она такая милая!
- Малышка просто прелесть!
Несколькими днями ранее овации поклонников сорвала жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова, которая сопроводила поздравление казахстанцев с праздником Наурыз серией фотографий в национальной одежде.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript