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Культура и шоу-бизнес

Танцующая на сцене с Кайратом Нуртасом малышка сразила казахстанцев

Кайрат Нуртас, концер, девочка, сцена, танец, восхитила, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:34 Фото: Instagram/kair_n
Во время очередного выступления казахстанского певца Кайрата Нуртаса на сцену с цветами вышла маленькая девочка, и этот момент стал ее "звездным часом", сообщает Zakon.kz.

Видео с харизматичной малышкой артист опубликовал в Instagram. Девочка не только без смущения вышла на сцену, чтобы вручить Нуртасу цветы, но станцевала с ним и продолжила танец, даже когда певец поднял ее на руки.

Смелость и артистичность девочки сразили поклонников певца.

  • Милая малышка – это звезда, которая вот-вот засияет. Похоже, она собирается выступать на сцене.
  • Девочка танцует сладко, даже на руках не перестает танцевать.
  • Это видео надо показывать, когда девочке исполнится 18.
  • Сладкий-сладкий, умный, красивый птенчик!
  • ТАК это мило было, милота!
  • Она такая милая!
  • Малышка просто прелесть!

Несколькими днями ранее овации поклонников сорвала жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова, которая сопроводила поздравление казахстанцев с праздником Наурыз серией фотографий в национальной одежде.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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