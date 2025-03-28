Маму Беркута чуть не ограбили телефонные мошенники

Мама казахстанского певца Беркута (Айбека Джансеитова) чуть не стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей страховой компании, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. В ролике, под которым опубликован поучительный пост, Джансеитов проводит уроки финансовой грамотности со своей супругой Аишей.

"Не будьте доверчивыми! Недавно девушка позвонила на телефон моей мамы. Мы сидели рядом с ней. Я понял, кто она такая. Взял телефон мамы и захотел сам поговорить, но она повесила трубку", – вспоминает певец.

Казахстанский артист уверен: для мошенников нет ничего святого.

"Сколько раз надо объяснять, что это мошенники?! Позор вам всем! Есть пожилые люди, которых обманывают, получая сотни тысяч тенге!" – возмутился исполнитель.

Беркут просит быть бдительными, уделять больше внимания пожилым родителям и не попадаться на удочку мошенников.

Ранее Raim опубликовал фото Ерке Есмахан с округлившимся животом и восхитил фанатов.

