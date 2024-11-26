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Мошенники по-крупному ограбили казахстанку под видом "службы безопасности"

Тенге, деньги, денежные переводы, мобильные переводы, мошенничество, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 04:20 Фото: Zakon.kz
Жительница Акмолинской области стала очередной жертвой мошенников. Под видом "службы безопасности" они ограбили женщину на 800 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Полицейские выяснили, что женщине предложили сменить телефонный номер под предлогом, что срок действия старого истек. Не подозревая об обмане, она продиктовала мошенникам код, который получила через SMS. Однако аферисты не ограничились этим и продолжили звонить, представляясь сотрудниками службы безопасности банков.

Во время телефонных разговоров они запугивали женщину угрозами и пытались запутать ее, что привело к оформлению кредита на 500 тыс. тенге и переводу еще 300 тыс. с депозита.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о важности бдительности при общении с незнакомыми абонентами. Полицейские настоятельно просят не передавать коды из SMS-сообщений и личные данные третьим лицам, а также быть осторожными при выполнении любых инструкций от неизвестных

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 26 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал законность использования биометрической идентификации Face ID в Казахстане.

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