Трейлер нового "Пункта назначения" побил рекорды по просмотрам за всю историю хорроров

Трейлер нового фильма "Пункт назначения: Узы крови" за первые сутки набрал 178,7 млн просмотров по всему миру, став вторым самым популярным хоррор-трейлером в истории, сообщает Zakon.kz.

Больше просмотров за аналогичный период было только у ролика к "Оно" (около 200 млн).

Ролик был выпущен одновременно в 65 странах на 44 языках.

"Пункт назначения: Узы крови" станет шестым фильмом франшизы и первым за 14 лет. Предыдущие пять частей собрали более 666 млн долларов.

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Выход новой картины в прокат запланирован на 16 мая 2025 года. В фильме расскажут о студентке Стефани, которая, терзаемая кошмарами, отправляется на поиски единственного человека, способного остановить цепь смертей, преследующую ее семью.

Ранее сообщалось, что Netflix запускает сериал про Скуби-Ду.