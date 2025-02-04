"Пункт назначения": вышел трейлер новой части легендарного хоррора

Спустя 14 лет после выхода "Пункта назначения – 5" Warner Bros. представила трейлер новой части франшизы с подзаголовком "Кровные узы", сообщает Zakon.kz.

В трейлере показана жуткая сцена гибели тату-мастера. По сюжету он делает клиенту пирсинг языка, а затем наносит татуировку. Неожиданно цепь с потолка падает, задевает его кольцо в носу, затем наматывается на вентилятор, увлекая мужчину за собой. В этот момент внизу начинается пожар, а через секунду вентилятор срывается и швыряет несчастного прямо в огонь.

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Хотя сюжет фильма пока в секрете, трейлер обещает поклонникам франшизы полюбившуюся атмосферу и зрелищные смерти. Релиз фильма намечен на 16 мая.

Режиссерами стали Зак Липовски и Адам Стейн ("Иные", "Ким Пять-с-плюсом"), а сценарий написали Гай Бусик ("Крик 6") и Лори Эванс Тейлор ("Призраки прошлого").

Франшиза "Пункт назначения" стартовала в 2000 году, ее сюжеты строятся вокруг героев, которые избежали смерти однажды и пытаются избежать ее снова. Общие кассовые сборы серии составили около 700 млн долларов.

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