Блогер-трансформатор Жания Джуринская заявила о возрождении
Фото: Instagram/djurinskaya
34-летняя казахстанская актриса Жания Джуринская, получившая большую популярность благодаря проекту "ВУЗеры", опубликовала обращение к матерям и поразила аудиторию смелым образом, сообщает Zakon.kz.
Новый ролик блогер-трансформатор разместила 13 февраля 2025 года на личной странице в Instagram. В подписи к нему она порассуждала о "возрождении" после беременности и родов.
По ее словам, после родов женщине нужен год, чтобы вернуться к себе.
"И я не только про физическую составляющую, а еще про моральную и психическую. 10 месяцев назад я родила и только сейчас будто просыпаюсь и возвращаюсь к "своей" жизни. Мамочки, всему требуется время, нам только нужно его себе определить", – написала Жания Джуринская.
Сама актриса является матерью двух детей.
После просмотра комментаторы осыпали ее комплиментами. Среди знаменитых пользователей Сети отметились Дильназ Ахмадиева, певица Луина, Дана Есеева, актриса Сая Оразгалиева и другие.
- Красавица.
- Как? Джуринская, ты ломаешь мозг.
- Оу.
- Даже не знаю, что сказать!
- Шикарная мамочка.
- Икона.
- Пантера, – пишет армия поклонников, добавляя многочисленные смайлики.
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