Блогер-трансформатор Жания Джуринская заявила о возрождении

34-летняя казахстанская актриса Жания Джуринская, получившая большую популярность благодаря проекту "ВУЗеры", опубликовала обращение к матерям и поразила аудиторию смелым образом, сообщает Zakon.kz.

Новый ролик блогер-трансформатор разместила 13 февраля 2025 года на личной странице в Instagram. В подписи к нему она порассуждала о "возрождении" после беременности и родов.

По ее словам, после родов женщине нужен год, чтобы вернуться к себе.

"И я не только про физическую составляющую, а еще про моральную и психическую. 10 месяцев назад я родила и только сейчас будто просыпаюсь и возвращаюсь к "своей" жизни. Мамочки, всему требуется время, нам только нужно его себе определить", – написала Жания Джуринская.

Сама актриса является матерью двух детей.

После просмотра комментаторы осыпали ее комплиментами. Среди знаменитых пользователей Сети отметились Дильназ Ахмадиева, певица Луина, Дана Есеева, актриса Сая Оразгалиева и другие.

Красавица.

Как? Джуринская, ты ломаешь мозг.

Оу.

Даже не знаю, что сказать!

Шикарная мамочка.

Икона.

Пантера, – пишет армия поклонников, добавляя многочисленные смайлики.

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