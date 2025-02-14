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Культура и шоу-бизнес

Блогер-трансформатор Жания Джуринская заявила о возрождении

Жания Джуринская видео материнство, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:17 Фото: Instagram/djurinskaya
34-летняя казахстанская актриса Жания Джуринская, получившая большую популярность благодаря проекту "ВУЗеры", опубликовала обращение к матерям и поразила аудиторию смелым образом, сообщает Zakon.kz.

Новый ролик блогер-трансформатор разместила 13 февраля 2025 года на личной странице в Instagram. В подписи к нему она порассуждала о "возрождении" после беременности и родов.

По ее словам, после родов женщине нужен год, чтобы вернуться к себе.

"И я не только про физическую составляющую, а еще про моральную и психическую. 10 месяцев назад я родила и только сейчас будто просыпаюсь и возвращаюсь к "своей" жизни. Мамочки, всему требуется время, нам только нужно его себе определить", – написала Жания Джуринская.

Сама актриса является матерью двух детей.

После просмотра комментаторы осыпали ее комплиментами. Среди знаменитых пользователей Сети отметились Дильназ Ахмадиева, певица Луина, Дана Есеева, актриса Сая Оразгалиева и другие.

  • Красавица.
  • Как? Джуринская, ты ломаешь мозг.
  • Оу.
  • Даже не знаю, что сказать!
  • Шикарная мамочка.
  • Икона.
  • Пантера, – пишет армия поклонников, добавляя многочисленные смайлики.

Ранее всех удивил известный музыкант Денис Устименко-Вайнштеин, более известный под сценическим именем Джиган. Он стал приглашенной звездой на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара, которая вышла замуж за сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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