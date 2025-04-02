#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Культура и шоу-бизнес

Пользователи Казнета обвинили блогера Супермамаситу в лицемерии

Пользователи, Казнет, блогер, Супермамасита, лицемерие, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 12:55 Фото: pexels
Известный блогер Алия Байтугаева, более известная под псевдонимом Супермамасита, последнее время интриговала поклонников историей о своей кошке по кличке Пуська. Сначала питомец Instagram-звезды пропал, потом попал в больницу. В итоге оказалось, что кошка была чужой, сообщает Zakon.kz.

На страницу Байтугаевой подписаны почти 7 миллионов пользователей. Поэтому слушателей рассказов у блогера предостаточно.

Так, изначально Супермамасита пообещала 200 тысяч тенге за поимку своего сбежавшего кота после самостоятельных неудачных поисков. Кошку нашли. Но она была истощена и серьезна больна. На протяжении нескольких дней фанаты слушали о методах лечения и страданиях блогера.

В итоге 2 апреля стало известно, что настоящая кошка вернулась домой.

"Почему я ошиблась. Тут настоящую Пуську от поддельной не отличишь, как две капли воды. Рисунки на теле, глаза, все один в один! Единственное – первая кошка похудее, но я сослала это на то, что она 5 дней голодала. Только не надо мне писать "А я говорила!". Это бесполезно и не к месту. Представь, кошечка спасена, врачи ее выходили, избавили от кошачьей чумы, и сейчас она почти полностью здорова!"Алия Байтугаева

Однако душераздирающее видео не нашло отклик среди аудитории.

  • Сделали из нас дураков. А я переживала, делала репосты, верила.
  • Зачем так делать?
  • Капец.
  • Весь апрель никому не верь.
  • Такой сценарий придумать для привлечения внимания. Вот молодцы, надо ведь такую фантазию иметь.
  • Когда же эта история с Пуськой закончится.
  • Кино.

Ранее мы рассказывали, что, несмотря на то, что определенного теста для измерения интеллекта у кошек нет, ученые выяснили, как способность пушистых питомцев подстраиваться к предлагаемым обстоятельствам и уровень любопытства соответствуют их интеллекту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Айгуль Мукей едва не разорили телефонные мошенники
Культура и шоу-бизнес
13:24, Сегодня
Айгуль Мукей едва не разорили телефонные мошенники
Умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона
Культура и шоу-бизнес
09:54, Сегодня
Умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
Культура и шоу-бизнес
00:40, 02 апреля 2025
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: