Пользователи Казнета обвинили блогера Супермамаситу в лицемерии
На страницу Байтугаевой подписаны почти 7 миллионов пользователей. Поэтому слушателей рассказов у блогера предостаточно.
Так, изначально Супермамасита пообещала 200 тысяч тенге за поимку своего сбежавшего кота после самостоятельных неудачных поисков. Кошку нашли. Но она была истощена и серьезна больна. На протяжении нескольких дней фанаты слушали о методах лечения и страданиях блогера.
В итоге 2 апреля стало известно, что настоящая кошка вернулась домой.
"Почему я ошиблась. Тут настоящую Пуську от поддельной не отличишь, как две капли воды. Рисунки на теле, глаза, все один в один! Единственное – первая кошка похудее, но я сослала это на то, что она 5 дней голодала. Только не надо мне писать "А я говорила!". Это бесполезно и не к месту. Представь, кошечка спасена, врачи ее выходили, избавили от кошачьей чумы, и сейчас она почти полностью здорова!"Алия Байтугаева
Однако душераздирающее видео не нашло отклик среди аудитории.
- Сделали из нас дураков. А я переживала, делала репосты, верила.
- Зачем так делать?
- Капец.
- Весь апрель никому не верь.
- Такой сценарий придумать для привлечения внимания. Вот молодцы, надо ведь такую фантазию иметь.
- Когда же эта история с Пуськой закончится.
- Кино.
Ранее мы рассказывали, что, несмотря на то, что определенного теста для измерения интеллекта у кошек нет, ученые выяснили, как способность пушистых питомцев подстраиваться к предлагаемым обстоятельствам и уровень любопытства соответствуют их интеллекту.