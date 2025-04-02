Пользователи Казнета обвинили блогера Супермамаситу в лицемерии

Известный блогер Алия Байтугаева, более известная под псевдонимом Супермамасита, последнее время интриговала поклонников историей о своей кошке по кличке Пуська. Сначала питомец Instagram-звезды пропал, потом попал в больницу. В итоге оказалось, что кошка была чужой, сообщает Zakon.kz.

На страницу Байтугаевой подписаны почти 7 миллионов пользователей. Поэтому слушателей рассказов у блогера предостаточно.

Так, изначально Супермамасита пообещала 200 тысяч тенге за поимку своего сбежавшего кота после самостоятельных неудачных поисков. Кошку нашли. Но она была истощена и серьезна больна. На протяжении нескольких дней фанаты слушали о методах лечения и страданиях блогера.

В итоге 2 апреля стало известно, что настоящая кошка вернулась домой.

"Почему я ошиблась. Тут настоящую Пуську от поддельной не отличишь, как две капли воды. Рисунки на теле, глаза, все один в один! Единственное – первая кошка похудее, но я сослала это на то, что она 5 дней голодала. Только не надо мне писать "А я говорила!". Это бесполезно и не к месту. Представь, кошечка спасена, врачи ее выходили, избавили от кошачьей чумы, и сейчас она почти полностью здорова!" Алия Байтугаева

Однако душераздирающее видео не нашло отклик среди аудитории.

Сделали из нас дураков. А я переживала, делала репосты, верила.

Зачем так делать?

Капец.

Весь апрель никому не верь.

Такой сценарий придумать для привлечения внимания. Вот молодцы, надо ведь такую фантазию иметь.

Когда же эта история с Пуськой закончится.

Кино.

Ранее мы рассказывали, что, несмотря на то, что определенного теста для измерения интеллекта у кошек нет, ученые выяснили, как способность пушистых питомцев подстраиваться к предлагаемым обстоятельствам и уровень любопытства соответствуют их интеллекту.