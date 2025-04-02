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Названы пять самых умных пород кошек в мире

Бенгальская кошка, порода, ум, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 09:32 Фото: pexels
Несмотря на то, что определенного теста для измерения интеллекта у кошек нет, ученые выяснили, как способность пушистых питомцев подстраиваться к предлагаемым обстоятельствам и уровень любопытства соответствуют их интеллекту, сообщает Zakon.kz.

Научный сотрудник британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Саманта Вотсон в интервью изданию Daily Mail отметила, что каждая кошка – уникальная личность, которая формируется как генетикой, так и историей жизни.

"С научной точки зрения не существует универсального способа измерить "интеллект" у животных. Каждый вид эволюционировал, чтобы приспособиться к своей нише", – уточнила специалист.

Все же рейтинг "умных кошек" был составлен. Выглядит он следующим образом.

Абиссинская кошка

Этим любимцам нужна интеллектуальная нагрузка. Игрушки и головоломки для животных – это может занять их на время.

Они дружелюбны по отношению к собакам и детям. Однако абиссины не относятся к тем кошкам, которые целые дни проводят на коленях у хозяина. Это независимые создания.

Фото: pixabay

Бенгальская кошка

У бенгальских кошек хорошая память. Они способны выучить новый трюк и разобраться, как открыть дверцу шкафа. Некоторые гуляют на поводке и выполняют такую команду, как "дай пять", знают, где спрятаны лакомства. Как и абиссинам, им нужна интеллектуальная нагрузка. Когда бенгальским кошкам скучно, они могут превратиться в "разрушителей".

Бурманская кошка

Бурманские кошки – еще одна порода, которая относится к числу самых умных, и прекрасно уживается как с другими кошками, так и с людьми. Они энергичные, любопытные и любят поиграть. В отличие от бенгалов и абиссинов они нуждаются в общении с человеком и требуют его внимания к себе. Их поведение иногда напоминает собачье. Они с трудом переносят одиночество

Фото: pixabay

Корниш-рекс

По характеру они похожи на бурманскую кошку. Их тоже можно приучить к поводку. Корниши такие же энергичные, как бордер-колли – порода собак, которая нуждается в физической и интеллектуальной нагрузке.

Фото: pexels

Шотландская вислоухая кошка

Такие пушистые "интеллектуалы" тоже нуждаются в мыслительной нагрузке и общении с человеком. Но они не особо энергичны и склонны к лишнему весу.

Фото: pexels

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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