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Культура и шоу-бизнес

Казахстанский блогер рассказала о плачевном опыте марафона в Лондоне

марафон, Супермамасита, вред здоровью, Лондон, Казахстан, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:50 Фото: pixabay
Блогер из Казахстана Алия Байтугаева, более известная под псевдонимом Супермамасита, уже давно увлеклась бегом. Знаменитость пробежала марафон в Чикаго еще в 2024 году. В 2025 году она отправилась за заветной медалью в Лондон, сообщает Zakon.kz.

После массового мероприятия предпринимательница пропала из социальных сетей, чем вызвала тревогу у многочисленной аудитории.

Как оказалось, Супермамасита не может прийти в себя после забега.

"Я второй день лежу и не могу встать. Все тело болит, температура", – уточнила она.

Фото: Instagram/stories/super.mamasita

Про марафон Супермамасита обещала рассказать позже, как поправится.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:50
В Лондоне улучшен мировой рекорд в женском марафоне

Стоит отметить, что по итогам забега, состоявшегося в британской столице 27 апреля 2025 года, финишировали около 60 тыс. человек. Это превысило предыдущее мировое достижение, зафиксированное на Нью-Йоркском марафоне в ноябре 2024 года. Тогда финишную черту пересекли 55 646 человек.

Победителем забега у мужчин стал кениец Себастьян Саве (2 часа 2 минуты 27 секунд), у женщин с мировым рекордом финишировала Тигист Ассефа из Эфиопии (2 часа 15 минут 50 секунд).

Ранее мы рассказывали, что казахстанский блогер Айжан Байзакова оказалась снова в центре внимания. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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