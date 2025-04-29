Казахстанский блогер рассказала о плачевном опыте марафона в Лондоне
После массового мероприятия предпринимательница пропала из социальных сетей, чем вызвала тревогу у многочисленной аудитории.
Как оказалось, Супермамасита не может прийти в себя после забега.
"Я второй день лежу и не могу встать. Все тело болит, температура", – уточнила она.
Фото: Instagram/stories/super.mamasita
Про марафон Супермамасита обещала рассказать позже, как поправится.
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Стоит отметить, что по итогам забега, состоявшегося в британской столице 27 апреля 2025 года, финишировали около 60 тыс. человек. Это превысило предыдущее мировое достижение, зафиксированное на Нью-Йоркском марафоне в ноябре 2024 года. Тогда финишную черту пересекли 55 646 человек.
Победителем забега у мужчин стал кениец Себастьян Саве (2 часа 2 минуты 27 секунд), у женщин с мировым рекордом финишировала Тигист Ассефа из Эфиопии (2 часа 15 минут 50 секунд).
Ранее мы рассказывали, что казахстанский блогер Айжан Байзакова оказалась снова в центре внимания. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.