Родная сестра Баян Алагузовой высказалась о будущем после смерти мужа

Известный казахстанский продюсер и исполнительница Багым Мухитденова впервые за 2,5 недели вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Сегодня ночью родная сестра Баян Алагузовой опубликовала свое фото, под которым высказалась о будущем после смерти мужа – музыкального продюсера Адильжана Юсупова.

"Я смотрю в будущее, не зная, что же там, и поэтому я уже не люблю перемены, но у меня, к сожалению, никто не спросил, чего же хочу я! Осталось только смириться и нет вариантов…" – написала Багым 3 апреля 2025 года.

Поклонники поддержали Мухитденову, отметив, что все будет хорошо. Они также попросили ее беречь себя:

"Мы вас любим".

"Баголь, ты – сильная".

"Держитесь, я очень вас понимаю".

"Все будет хорошо и даже лучше! Главное – берегите себя".

"Люблю и уважаю вас, моя Багым Максатовна! Инша Аллах пусть все будет хорошо".

"Нелегко вам, отец, теперь и муж ушел… Крепитесь, вы – очень хороший человек. Пусть в вашей жизни скорее начнется новый этап чего-то увлекательного…"

Чуть ранее, 15 марта, Багым поделилась видеороликом, который был сделан из семейных снимков с супругом. Пост был приурочен к 40 дням.

О том, что ушел из жизни казахстанский музыкальный продюсер Адильжан Юсупов, стало известно 6 февраля 2025 года. О семейной трагедии рассказала родная сестра Багым Мухитденовой – Баян Алагузова.