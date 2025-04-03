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Культура и шоу-бизнес

Родная сестра Баян Алагузовой высказалась о будущем после смерти мужа

Родная сестра Баян Алагузовой высказалась о будущем после смерти мужа, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 10:00 Фото: Instagram/bagym_m
Известный казахстанский продюсер и исполнительница Багым Мухитденова впервые за 2,5 недели вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Сегодня ночью родная сестра Баян Алагузовой опубликовала свое фото, под которым высказалась о будущем после смерти мужа – музыкального продюсера Адильжана Юсупова.

"Я смотрю в будущее, не зная, что же там, и поэтому я уже не люблю перемены, но у меня, к сожалению, никто не спросил, чего же хочу я! Осталось только смириться и нет вариантов…" – написала Багым 3 апреля 2025 года.

Поклонники поддержали Мухитденову, отметив, что все будет хорошо. Они также попросили ее беречь себя:

  • "Мы вас любим".
  • "Баголь, ты – сильная".
  • "Держитесь, я очень вас понимаю".
  • "Все будет хорошо и даже лучше! Главное – берегите себя".
  • "Люблю и уважаю вас, моя Багым Максатовна! Инша Аллах пусть все будет хорошо".
  • "Нелегко вам, отец, теперь и муж ушел… Крепитесь, вы – очень хороший человек. Пусть в вашей жизни скорее начнется новый этап чего-то увлекательного…"

Чуть ранее, 15 марта, Багым поделилась видеороликом, который был сделан из семейных снимков с супругом. Пост был приурочен к 40 дням.

О том, что ушел из жизни казахстанский музыкальный продюсер Адильжан Юсупов, стало известно 6 февраля 2025 года. О семейной трагедии рассказала родная сестра Багым Мухитденовой – Баян Алагузова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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