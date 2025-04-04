Шарип Серик в центре скандала: актер записал видео с извинениями

Известный казахстанский актер Шарип Серик оказался в центре скандала после обвинений в избиении со стороны его бывшей девушки Алии Бутеевой. 33-летний артист решил публично извиниться, сообщает Zakon.kz.

Так, 4 апреля 2025 года на его странице в Instagram была размещена новая публикация, в которой он заявил, что выступает против насилия.

"К сожалению, вы все видели, как я в грубой форме вытащил из лифта Алию Бутееву. Никак не хочу себя оправдать. Я совершил злостный проступок. Готов нести наказание по всей строгости закона. Думаю, что многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры. Но прошу, не повторяйте мою ошибку. Я дал пощечину. Прошу прощения у Алии и у ее семьи. И у тех, кого задел мой проступок".

3 апреля 2025 года жительница Алматы Алия Бутеева обвинила Шарипа Серика в избиении. По словам девушки, с актером у них были отношения. Тогда же она опубликовала фото и видео, где якобы Шарип Серик босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта. На снимках также видны покраснения на лице девушки.

"Больше не могу молчать. Знаю, только что разрушила свой идеальный образ, но я так дальше жить не могу", – написала Бутеева в описании к размещенному видео.

Уже сегодня, 4 апреля, крупная медиакомпания Salem Entertainment заявила, что прекращает с актером сотрудничество и все контакты после скандального видео.

В свою очередь в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводят проверку после поданного заявления.

Стоит отметить, что музыкальная исполнительница Молдир Есембек, наиболее известная под сценическим псевдонимом Say Mo, является бывшей супругой актера. Она не смогла остаться в стороне и сделала несколько заявлений:

"Жаль, что история повторяется, но я совсем не удивлена. У абьюзеров раздутое эго и они не могут признать свою вину. По их мнению, они самые идеальные".

Кроме того, певица вспомнила, что после развода пыталась рассказать свою историю через клип. "Но, тогда мало кто меня услышал", – заключила Say Mo.