#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Культура и шоу-бизнес

Актера Шарипа Серика убирают из фильмов, а полиция ведет проверку

Актер Серик Шарип, бытовой скандал, актер, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:12 Фото: Instagram/shakentii
Известного казахстанского актера Шарипа Серика внесла в "черный список" крупная медиакомпания после скандального видео, а полиция проводит проверку, сообщает Zakon.kz.

Salem Entertainment прервала сотрудничество с исполнителем ролей в фильмах "Бизнесмены", "Унесенные рейсом", "Районы" и других.

"В связи с последними событиями команда Salem Entertainment приняла решение внести актера Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратить любое сотрудничество. На данный момент заявленные ранее проекты "Шакал" и третий сезон сериала "Qarga" отменены, кроме того, актер не появится во втором сезоне сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей. Кроме того, команда фильма "Патруль: последний приказ" ведет активную работу над изъятием сцен с участием Шарипа Серика из готовящегося к прокату фильма", – сказано в сообщении.

Все контракты с актером прекращены, резюмировали в медиакомпании.

В свою очередь в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводят проверку после заявления Алии Бутеевой в соцсетях.

"По данному факту проводится проверка. Объективные обстоятельства, в том числе место и время события, будут установлены и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

3 апреля алматинка Алия Бутеева заявила, что ее парень Шарип Серик поднял на нее руку, и в качестве доказательства опубликовала видео и фото.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мерил Стрип сыграет мужскую роль в новой части "Хроники Нарнии"
Культура и шоу-бизнес
06:57, Сегодня
Мерил Стрип сыграет мужскую роль в новой части "Хроники Нарнии"
"Как Лера Ранетка": Клава Кока расстроилась из-за эксперимента в салоне красоты
Культура и шоу-бизнес
05:59, Сегодня
"Как Лера Ранетка": Клава Кока расстроилась из-за эксперимента в салоне красоты
Кайрат Нуртас ответил на вопрос о разводе с женой
Культура и шоу-бизнес
03:40, 04 апреля 2025
Кайрат Нуртас ответил на вопрос о разводе с женой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: