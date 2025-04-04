Актера Шарипа Серика убирают из фильмов, а полиция ведет проверку

Известного казахстанского актера Шарипа Серика внесла в "черный список" крупная медиакомпания после скандального видео, а полиция проводит проверку, сообщает Zakon.kz.

Salem Entertainment прервала сотрудничество с исполнителем ролей в фильмах "Бизнесмены", "Унесенные рейсом", "Районы" и других.

"В связи с последними событиями команда Salem Entertainment приняла решение внести актера Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратить любое сотрудничество. На данный момент заявленные ранее проекты "Шакал" и третий сезон сериала "Qarga" отменены, кроме того, актер не появится во втором сезоне сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей. Кроме того, команда фильма "Патруль: последний приказ" ведет активную работу над изъятием сцен с участием Шарипа Серика из готовящегося к прокату фильма", – сказано в сообщении.

Все контракты с актером прекращены, резюмировали в медиакомпании.

В свою очередь в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводят проверку после заявления Алии Бутеевой в соцсетях.

"По данному факту проводится проверка. Объективные обстоятельства, в том числе место и время события, будут установлены и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

3 апреля алматинка Алия Бутеева заявила, что ее парень Шарип Серик поднял на нее руку, и в качестве доказательства опубликовала видео и фото.