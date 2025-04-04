У меня не было цели мстить: избитая Сериком Шарипом девушка о суде над актером

Девушка известного казахстанского актера Шарипа Серика Алия Бутеева поблагодарила казахстанцев за поддержку, сообщив, что суд признал ее обидчика виновным и арестовал, сообщает Zakon.kz.

Накануне общественности стало известно, что казахстанского актера Серика Шарипа обвинили в избиении девушки. Об этом в своем Instagram заявила девушка, с которой актер встречался.

По словам пострадавшей, с актером у них были абьюзивные отношения. Она опубликовала фото и видео, где якобы артист босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта. На снимках также видны ссадины на лице девушки.

4 апреля Алия Бутеева разместила в Instagram новую информацию, касающуюся этого скандала. В сообщении значится, что суд признал актера виновным в административном правонарушении – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"Сегодня прошел суд над Шарипом, где он признал свою вину. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 73 и его арестовали на пять суток. Не буду судить, насколько это справедливо. Но я ранее говорила о том, что у меня изначально не было цели мстить или устраивать долгие разборки. Очень жаль, что человек начал извиняться только после того, как мне пришлось публично защищать себя. Надеюсь, что эта ситуация поможет кому-то выйти из абьюзивных отношений и выбрать себя и свою безопасность. Мне сейчас нужно как-то пережить этот момент, надеюсь, через какое-то время станет легче. Пока такое ощущение, что меня выбросило в открытый космос без скафандра. Не знаю, как описать", – поделилась переживаниями казахстанка.

Скриншот: instagram/stories/aliya_booteyeva

Также Алия Бутеева поблагодарила друзей и подписчиков за оказанную поддержку.

"Друзья, я выражаю вам самую сердечную благодарность за поддержку в этот очень тяжелый для меня момент. Вы даже не представляете, как это важно и ценно для меня. И как мне было тяжело говорить об этом и выступить с таким чудовищным заявлением. Это самое эмоционально сложное для меня время после смерти папы. Меня до сих пор трясет от всего происходящего. Каждая, кто прошла психологическое и физическое насилие, поймет, что невозможно словами описать все то, что проходит женщина в такой момент", – написала Алия.

Девушка добавила, что не хочет пока ни с кем говорить и не готова давать никакие комментарии по сложившейся ситуации.

"Поймите меня правильно. Нужно время", – заключила она.

Ранее стало известно, что оскандалившийся 33-летний артист Шарип Серик решил публично извиниться перед своей девушкой за применение физической силы.

