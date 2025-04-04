Динара Сатжан впервые показала мужа

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан, недавно вышедшая замуж, тщательно скрывала от аудитории подробности личной жизни. В социальных сетях лишь строили предположения о супруге, сообщает Zakon.kz.

И сегодня, 4 апреля 2025 года, Сатжан решила не томить пользователей Сети, опубликовав совместное фото. Также интересна подпись к публикации. Из нее следует, что бизнесвумен сменила фамилию. Теперь она – Жаныкулова.

Кроме того, знаменитость разместила аккаунт своего супруга.

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О том, что Сатжан сделали предложение, стало известно в начале 2025 года. Тогда она опубликовала фото, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. В описании к снимку кратко отметила: "Я сказала: "Да!".

Уже 3 апреля 2025 года она разместила серию фотографий с мужем. Однако показала его лишь со спины. В описании к публикации оставила лишь смайлик в виде сердечка.

Позднее в откровенном интервью журналистка прокомментировала свой брак с миллиардером, вошедшим в список Forbes. Тогда Сатжан отметила, что ее супруг – человек из большого бизнеса, а его состояние включает активы, инвестиции, кредиты и производственные мощности. Именно он вдохновил ее ставить амбициозные финансовые цели.