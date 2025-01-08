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Культура и шоу-бизнес

42-летняя Динара Сатжан выходит замуж

42-летняя Динара Сатжан выходит замуж, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 17:16 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан проводит новогодние каникулы в Таиланде. Бизнесвумен не забывает делиться с аудиторией фрагментами отдыха. Также она приоткрыла занавес личной жизни и рассказала, что выходит замуж, сообщает Zakon.kz.

8 января 2025 года Сатжан опубликовала фото, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. В описании к снимку она кратко отметила: "Я сказала: "Да!"

42-летняя Динара Сатжан выходит замуж, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 17:16

Фото: Instagram/stories/dinarasatzhan

Стоит отметить, что личную жизнь Сатжан не афиширует. На ее страницах в социальных сетях можно узнать лишь информацию о родителях, детях.

Ранее она рассказывала, что уже встретила свою вторую половину и ждет предложения.

В конце 2024 года семейные традиции Сатжан восхитили Казнет. Тогда ей в родительском доме за большим столом удалось собрать родственников. Предпринимательница уточнила, что любит такие мероприятия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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