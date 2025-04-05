Новое видео с мужем-олигархом опубликовала счастливая Динара Сатжан
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж, перестала скрывать своего супруга, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 4 апреля 2025 года, в своем Instagram счастливая Динара опубликовала первое видео с мужем-олигархом.
"Люблю", – лаконично подписала ролик с Жумабеком Жаныкуловым, сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.
На публикацию одной из первых отреагировала близкая подруга Сатжан – продюсер Баян Алагузова, которая написала: "Красивые, счастливые".
А подписчики пожелали Динаре счастья, и отметили, что изменения в жизни пошли на пользу:
- "Поздравляю".
- "Какие классные".
- "Вау, Динара светится! Счастья вам".
Материал по теме
Баян Алагузова обратилась к близкой подруге Динаре Сатжан
3 апреля 2025 года стало известно, что Динара Сатжан вышла замуж. Позднее она раскрыла личность супруга-олигарха из списка Forbes. Затем телеведущая впервые показала лицо мужа, а также заявила о смене фамилии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript