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Культура и шоу-бизнес

Новое видео с мужем-олигархом опубликовала счастливая Динара Сатжан

Новое видео с мужем-олигархом опубликовала счастливая Динара Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 12:03 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж, перестала скрывать своего супруга, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 4 апреля 2025 года, в своем Instagram счастливая Динара опубликовала первое видео с мужем-олигархом.

"Люблю", – лаконично подписала ролик с Жумабеком Жаныкуловым, сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.

На публикацию одной из первых отреагировала близкая подруга Сатжан – продюсер Баян Алагузова, которая написала: "Красивые, счастливые".

А подписчики пожелали Динаре счастья, и отметили, что изменения в жизни пошли на пользу:

  • "Поздравляю".
  • "Какие классные".
  • "Вау, Динара светится! Счастья вам".

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 12:03
Баян Алагузова обратилась к близкой подруге Динаре Сатжан

3 апреля 2025 года стало известно, что Динара Сатжан вышла замуж. Позднее она раскрыла личность супруга-олигарха из списка Forbes. Затем телеведущая впервые показала лицо мужа, а также заявила о смене фамилии.

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