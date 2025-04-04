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Культура и шоу-бизнес

Музыкант Паша Техник умер

Паша Техник умер в больнице Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 02:33 Фото: Telegram/Паша Техник Live
4 апреля 40-летний рэпер Паша Техник скончался в больнице Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Ночью 5 апреля смерть подтвердила бывшая жена музыканта и шоумена Ева Карицкая в своем Telegram-канале. Она находилась рядом, когда умер Павел Ивлев (настоящее имя рэпера).

Сначала его ввели в искусственную кому в тайской больнице, куда рэпер попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. У него случилось отравление, но чем оно было вызвано, не уточняется.

29 марта в Telegram-канале рэпера появились подробности о состоянии артиста. Из медицинских заключений и результатов анализов следовало, что "риск летального исхода высок" из‑за полиорганной недостаточности и гемодинамической нестабильности. Друзья рэпера собирали деньги на его лечение.

Несмотря на многодневную борьбу, врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Дальнейшие попытки спасти жизнь, по их мнению, были бессмысленны.

Паша Техник родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001 году он создал группу Kunteynir. Первый альбом "Эдвард руки ножницы бумага" вышел в 2004 году. В 2008 году коллектив распался – музыканта приговорили к лишению свободы. После освобождения в 2013 году он вновь собрал группу. Он был известен своим провокационным стилем, в котором использовал нецензурную лексику. Последний альбом "Что-то с чем-то" вышел в ноябре 2023 года.

Жизнь в российском шоу-бизнесе продолжается. Так Анна Семенович "вышла замуж" за Вована из "Реальных пацанов".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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