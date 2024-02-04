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Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Хаге Гейнгоб Фото: namibian-com-na
Глава африканского государства скончался утром в воскресенье, 4 февраля, в больнице столицы Виндхук, в окружении жены и детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил вице-президент страны Нанголо Мбумба.

"Рядом с ним была его жена и его дорогие дети. [...] Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей конституции и столпа намибийского дома", — написал Мбумба.

Гейнгоб был избран президентом в 2015 году, это его второй срок. Ему было 82 года.

В начале января Хаге Гейнгоб заявил, что у него диагностировали рак. Позднее он отправился на лечение в США. Гейнгоб вернулся в Намибию в конце января, после двух дней лечения.

Вице-президент сообщил, что кабинет министров немедленно соберется, чтобы принять "необходимые государственные меры".

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