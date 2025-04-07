Эмин Агаларов встретился с президентом Кыргызстана

Азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов посетил Кыргызстан, где встретился с президентом страны Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.

Певец уже несколько дней находится там с гастролями и намерен в будущем реализовать строительные проекты. В ходе встречи с официальными лицами Кыргызстана обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере культуры, экономики и бизнеса. В видеоролике на своей странице в Instagram Агаларов выразил готовность поддерживать культурные инициативы и укреплять связи между народами Азербайджана и Кыргызстана.

Предприниматель отметил, что Кыргызстан с его уникальной природой и богатым культурным наследием имеет огромный потенциал для привлечения международных туристов. Особенно он восхитился озером Иссык-Куль. Агаларов назвал озеро – одним из красивых мест в мире.

Комментаторы под видео отметили, что приезд Агаларова в Кыргызстан – это отличная перспектива создания новых бизнес-структур.

Что касается других стран, то с 1 мая Королевство Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для отдыхающих из других стран.