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Спорт

Эмин Агаларов поздравил свою дочку-спортсменку

Внучка Ильхама Алиева стала чемпионкой мира по кунг-фу, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 07:50 Фото: Instagram/qovorit.azerbaycan
Азербайджанский предприниматель и музыкальный исполнитель Эмин Агаларов обратился к своей дочери Амине после победы на спортивном состязании, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что совместная дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и предпринимателя Эмина Агаларова, а также внучка президента Ильхама Алиева 11-летняя Амина Алиева, член национальной сборной, стала чемпионкой мира по кунг-фу. Соревнования проходили в итальянском городе Перуджа.

Воодушевленный победой дочери Агаларов разместил 18 мая эмоциональный ролик на своей странице в Instagram.

Также достижением дочери поделилась и сама Лейла Алиева.

С 19 мая в мировом рейтинге WTA произойдут серьезные изменения.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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