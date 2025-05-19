Эмин Агаларов поздравил свою дочку-спортсменку

Азербайджанский предприниматель и музыкальный исполнитель Эмин Агаларов обратился к своей дочери Амине после победы на спортивном состязании, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что совместная дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и предпринимателя Эмина Агаларова, а также внучка президента Ильхама Алиева 11-летняя Амина Алиева, член национальной сборной, стала чемпионкой мира по кунг-фу. Соревнования проходили в итальянском городе Перуджа.

Воодушевленный победой дочери Агаларов разместил 18 мая эмоциональный ролик на своей странице в Instagram.

Также достижением дочери поделилась и сама Лейла Алиева.

С 19 мая в мировом рейтинге WTA произойдут серьезные изменения.