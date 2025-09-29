#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Туризм

Слониха набросилась на туристов, защищая слонят

Туристы пострадали от слонихи в Ботсване, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 03:15 Фото: pixabay
В Ботсване слониха перевернула каноэ с туристами, испугавшись за своих детенышей, сообщает Zakon.kz.

На днях туристы на сафари в африканской Ботсване слишком близко подплыли на каноэ к слонятам, из-за чего на них напала мать детенышей. Об этом передает Daily Mail.

Животное перевернуло одно из каноэ, после чего побило туристов хоботом. Жертв удалось избежать. Предположительно, туристы – это семейные пары из Соединенных Штатов и Великобритании.

Ранее в Азербайджане буйвол ворвался в местную пекарню.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жена Зеленского добилась фото с Меланией Трамп
07:33, 26 сентября 2025
Жена Зеленского добилась фото с Меланией Трамп
Испанский крейсер защитит гуманитарный груз Греты Тунберг
02:26, 26 сентября 2025
Испанский крейсер защитит гуманитарный груз Греты Тунберг
Эскалатор с Трампом отключился: Белый дом призвал ООН уволить виновного
07:10, 24 сентября 2025
Эскалатор с Трампом отключился: Белый дом призвал ООН уволить виновного
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: