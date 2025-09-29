Слониха набросилась на туристов, защищая слонят
Фото: pixabay
В Ботсване слониха перевернула каноэ с туристами, испугавшись за своих детенышей, сообщает Zakon.kz.
На днях туристы на сафари в африканской Ботсване слишком близко подплыли на каноэ к слонятам, из-за чего на них напала мать детенышей. Об этом передает Daily Mail.
Животное перевернуло одно из каноэ, после чего побило туристов хоботом. Жертв удалось избежать. Предположительно, туристы – это семейные пары из Соединенных Штатов и Великобритании.
Turistas sobreviven al ataque de un elefante en safari en Botsuana https://t.co/TsYahN7bmv— RT en Español (@ActualidadRT) September 29, 2025
Un elefante volcó dos canoas en el delta del Okavango, arrojando a cuatro turistas británicos y estadounidenses al agua después de que se acercaron demasiado a un grupo de elefantes. pic.twitter.com/igqzc1x0Oi
Ранее в Азербайджане буйвол ворвался в местную пекарню.
