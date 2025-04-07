Звезда "Белого лотоса" рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Британская актриса Эйми Лу Вуд, известная по ролям в сериалах "Половое воспитание" и "Белый лотос", откровенно рассказала о своих психических расстройствах, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в интервью The Sunday Times.

По словам актрисы, еще в детстве у нее диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а позже у нее выявили аутистические черты. Она призналась, что из-за нарушений в развитии в определенный период жизни почти не разговаривала, а социализация давалась ей с большим трудом.

"У меня СДВГ с элементами аутизма. Позже мне также порекомендовали пройти обследование на предмет аутизма. Помимо этого, я сталкивалась с расстройством пищевого поведения – в какой-то момент не могла есть из-за сильной тревожности", – поделилась Вуд.

Актриса отметила, что ей потребовались годы, чтобы научиться справляться с внутренними трудностями и понять особенности своего состояния.

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