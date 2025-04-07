"Куда смотрит Кайрош": Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с молодым парнем
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Накануне, 6 апреля 2025 года, известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с молодым парнем, которое вызвало бурное обсуждение среди ее поклонников, сообщает Zakon.kz.
36-летняя супруга Кайрата Нуртаса уточнила, что кадры были сделаны во время съемки новой коллекции отечественного бренда. По словам Жулдыз, чтобы поддержать подругу, она прилетела в Алматы.
Фолловеры Абдукаримовой осыпали актрису комплиментами:
- "Эталон красоты".
- "Пусть все завидуют молча".
- "Как ты прекрасна. Ты – вся вселенная".
- "Красавица, мама четверых детей и так выглядит шикарно".
- "Прекрасная! Настоящая! Искренняя! Достигайте всех поставленных целей, Жулдыз ханым!"
- "Восхищаюсь вашей красотой! От вас исходит ощущение внутренней силы и мощной энергии".
- "Ты – воплощение элегантной и внутренней гармонии. Твой стиль, подача говорят о тонком вкусе и глубоком внутреннем мире. Я всегда восхищаюсь тобой".
Не обошлось и без колких комментариев, адресованных Нуртасу:
- "Королева, куда смотрит Кайрош, когда рядом такая королева".
- "Думаю, она воссоединилась с Кайратом, судя по совместному отдыху".
Ранее Кайрат Нуртас порадовал своих подписчиков фотографией, сделанной во время недавнего семейного отдыха.
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