"Куда смотрит Кайрош": Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с молодым парнем

Накануне, 6 апреля 2025 года, известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с молодым парнем, которое вызвало бурное обсуждение среди ее поклонников, сообщает Zakon.kz.

36-летняя супруга Кайрата Нуртаса уточнила, что кадры были сделаны во время съемки новой коллекции отечественного бренда. По словам Жулдыз, чтобы поддержать подругу, она прилетела в Алматы.

Фолловеры Абдукаримовой осыпали актрису комплиментами:

"Эталон красоты".

"Пусть все завидуют молча".

"Как ты прекрасна. Ты – вся вселенная".

"Красавица, мама четверых детей и так выглядит шикарно".

"Прекрасная! Настоящая! Искренняя! Достигайте всех поставленных целей, Жулдыз ханым!"

"Восхищаюсь вашей красотой! От вас исходит ощущение внутренней силы и мощной энергии".

"Ты – воплощение элегантной и внутренней гармонии. Твой стиль, подача говорят о тонком вкусе и глубоком внутреннем мире. Я всегда восхищаюсь тобой".

Не обошлось и без колких комментариев, адресованных Нуртасу:

"Королева, куда смотрит Кайрош, когда рядом такая королева".

"Думаю, она воссоединилась с Кайратом, судя по совместному отдыху".

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