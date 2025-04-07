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Культура и шоу-бизнес

"Куда смотрит Кайрош": Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с молодым парнем

&quot;Куда смотрит Кайрош&quot;: Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с молодым парнем, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 18:00 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Накануне, 6 апреля 2025 года, известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с молодым парнем, которое вызвало бурное обсуждение среди ее поклонников, сообщает Zakon.kz.

36-летняя супруга Кайрата Нуртаса уточнила, что кадры были сделаны во время съемки новой коллекции отечественного бренда. По словам Жулдыз, чтобы поддержать подругу, она прилетела в Алматы.

Фолловеры Абдукаримовой осыпали актрису комплиментами:

  • "Эталон красоты".
  • "Пусть все завидуют молча".
  • "Как ты прекрасна. Ты – вся вселенная".
  • "Красавица, мама четверых детей и так выглядит шикарно".
  • "Прекрасная! Настоящая! Искренняя! Достигайте всех поставленных целей, Жулдыз ханым!"
  • "Восхищаюсь вашей красотой! От вас исходит ощущение внутренней силы и мощной энергии".
  • "Ты – воплощение элегантной и внутренней гармонии. Твой стиль, подача говорят о тонком вкусе и глубоком внутреннем мире. Я всегда восхищаюсь тобой".

Не обошлось и без колких комментариев, адресованных Нуртасу:

  • "Королева, куда смотрит Кайрош, когда рядом такая королева".
  • "Думаю, она воссоединилась с Кайратом, судя по совместному отдыху".

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