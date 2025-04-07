Это фейк: Баян Алагузова предупредила фанатов

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова предупредила подписчиков о том, что в TikTok появился фейковый аккаунт с ее именем, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 7 апреля сообщила в Instagram-stories.

На опубликованном скриншоте видно, что фейковая страница собрала более 100 тыс. подписчиков и 4,7 млн лайков. В профиле указано имя @bayan_alaguzova и размещены видеоролики с участием самой Алагузовой, что вводит пользователей в заблуждение.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Меня нет в ТikТоk. Это фейк", – подчеркнула Баян Алагузова.

Ранее Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты.

