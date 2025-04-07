Димаш Кудайберген поздравил жителей Актау с важным событием
Фото: МКИ РК
Казахстанский популярный певец мирового уровня Димаш Кудайберген поздравил город Актау с получением статуса столицы Тюркского мира, сообщает Zakon.kz.
Об этом артист 7 апреля написал на своей странице в Instagram.
"Поздравляю священную землю Актау с присвоением почётного звания столицы Тюркского мира! Это не просто статус – это признание богатой культуры, истории и духа нашего народа", – написал Димаш под постом.
Также он поблагодарил более 150 тысяч зрителей, пришедших на концерт в Актау.
В ночь на 6 апреля прошел концерт в честь присвоения Актау статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года. На масштабном событии, прошедшем на берегу Каспия, собрались более 100 тысяч зрителей.
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