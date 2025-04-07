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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген поздравил жителей Актау с важным событием

Димаш Кудайберген, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 01:06 Фото: МКИ РК
Казахстанский популярный певец мирового уровня Димаш Кудайберген поздравил город Актау с получением статуса столицы Тюркского мира, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист 7 апреля написал на своей странице в Instagram.

"Поздравляю священную землю Актау с присвоением почётного звания столицы Тюркского мира! Это не просто статус – это признание богатой культуры, истории и духа нашего народа", – написал Димаш под постом.

Также он поблагодарил более 150 тысяч зрителей, пришедших на концерт в Актау. 

В ночь на 6 апреля прошел концерт в честь присвоения Актау статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года. На масштабном событии, прошедшем на берегу Каспия, собрались более 100 тысяч зрителей. 

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Айсулу Омарова
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