Димаш Кудайберген поздравил жителей Актау с важным событием

Казахстанский популярный певец мирового уровня Димаш Кудайберген поздравил город Актау с получением статуса столицы Тюркского мира, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист 7 апреля написал на своей странице в Instagram.

"Поздравляю священную землю Актау с присвоением почётного звания столицы Тюркского мира! Это не просто статус – это признание богатой культуры, истории и духа нашего народа", – написал Димаш под постом.

Также он поблагодарил более 150 тысяч зрителей, пришедших на концерт в Актау.

В ночь на 6 апреля прошел концерт в честь присвоения Актау статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года. На масштабном событии, прошедшем на берегу Каспия, собрались более 100 тысяч зрителей.

